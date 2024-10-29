ABD, Gürcistan'da düğmeye bastı

Gürcistan’da Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve bazı muhalefet liderleri seçim sonuçlarını tanımadıklarını duyurdu ve halkı sokağa çağırdı. Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze’ye destek ise Macaristan Başbakanı Orban’dan geldi. Orban, resmi ziyaret kapsamında Tiflis’e gitti.

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ABD, Gürcistan'da düğmeye bastı
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Gürcistan’da seçimlerin ardından Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet liderleri seçimleri tanımayacaklarını açıkladı. Halkı sokağa çağırdı.

Parlamento Binası’nın önünde toplanan göstericilerin Avrupa Birliği ve Ukrayna bayrakları taşıması dikkat çekti.

Zurabişvili’nin çağrısı Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve NATO’nun Gürcistan seçimlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma talebinin ardından geldi.

ABD, Gürcistan'da düğmeye bastı - Resim : 1

MACAR BAŞBAKAN ORBAN GÜRCİSTAN'DA

Gürcistan’da seçimleri 4. kez kazanan Gürcü Hayali Partisi’ne destek ise Avrupa Birliği Dönem Başkanı Viktor Orban’dan geldi. Macaristan Başbakanı Orban, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti. Burada Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından resmî törenle karşılandı.

Orban, Gürcü Hayali Partisi’nin seçim zaferini kutlayan ilk yabancı lider olmuştu.

Öte yandan Viktor Orban’ın Tiflis ziyareti Avrupa Birliği’ni rahatsız etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Nabila Massrali, Viktor Orban'ın ziyaretinin Avrupa Birliği’ni temsil etmediğini duyurdu.

Avrupa Birliği, “Yabancı Nüfuzun Şefaaflığı” yasasını çıkardığı için Gürcistan'ın entegrasyon sürecini askıya almış ve Savunma Bakanlığı için ayrılan 30 milyon euroyu dondurmuştu.

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