ABD halkı uyuşturucu batağında! Fentanil kaynaklı ölümlerde büyük artış

Dünyaya darbe ve savaşlar ihraç eden ABD'de halk, uyuşturucu batağında.

Sözde dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de, yüzbinlerce evsiz sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Uyuşturucu kullanımı günden günde artıyor.

Başta Philadelphia olmak üzere, Amerika'nın bir çok eyaletinde sokaklar yarı baygın dolaşan uyuşturucu bağımlılarıyla dolu.

5 YILDA 3 KATTAN FAZLA ARTTI

ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, morfinden 100 kat daha güçlü bir sentetik ağrı kesini olan fentanil, ülkede aşırı dozdan ölümlerin bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

Ülkede, fentanil kaynaklı ölümler özellikle son 5 yılda 3 kattan fazla arttı. Sadece 2022 yılında, 18-49 yaş arasındaki yaklaşık 110 bin Amerikalı aşırı dozda uyuşturucudan öldü. Her gün ortalama 150 kişinin, Fentanil kullanımından hayatını kaybettiği bildiriliyor.

ABD'li bazı doktorlar, ülkede kontrolden çıkan fentanil bağımlılığının, "Ulusal Sağlık Acil Durumu" ilan edilmesi için Dünya Sağlık Örgütüne çağrı yapıyor.