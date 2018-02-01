Amerika, Hamas lideri Haniye'yi terör listesine aldı. Filistin Halk Partisi, durumu "Filistin meselesinin tasfiyesi çabası" olarak değerlendirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Hükümeti Başbakanı ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi "terör" listesine aldığını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirildi.



Heniyye'nin yanı sıra Sabirin Hareketi, Liva Sevra ve HASM Hareketi adlı organizasyonlar da "küresel terör" listesine eklendi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "bu kişi ve grupların Ortadoğu barışını tehdit ettiğini" savundu.



Öte yandan Amerika Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi de İsmail Heniyye'yi ve aynı grupları yaptırım listesine aldı.



Filistin Halk Partisi ise Washington'un kararının "Filistin meselesinin tasfiyesi çabası" olarak değerlendirdi.



Parti Genel Sekreteri Bessam Salihi, "Karar, Filistin meselesinin tasfiye edilmesini ve Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadeleyi yasa dışı kılmayı hedefliyor" dedi.



ulusal.com.tr