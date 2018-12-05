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ABD 'Harir Askeri Hava Üssü'nü genişletiyor

Amerika, Irak'taki "Harir Askeri Hava Üssü"nü genişletiyor. Washington yönetiminin, hava üssünü, Suriye'deki terör örgütü PKK'ya mühimmat taşımak için de kullandığı belirtiliyor.

ABD 'Harir Askeri Hava Üssü'nü genişletiyor

Amerika, "Harir Askeri Hava Üssü"nü genişletme kararı aldı.

Harir ve Basırma kasabası sakinlerinden alınan bilgilere göre; Amerika, üssü genişletme planı çerçevesinde yüzlerce dönüm arazinin etrafına tel örgü çektirdi.

Bölge sakinleri, askeri silah ve malzeme taşıyan kargo uçaklarının daha çok gece saatlerinde piste iniş yaptığını söyledi.

Hava üssünün genişletilmesi nedeniyle Hırvatan, Batal, Başur, Sirsura, Balyan köylerinden her bir aile yaklaşık 40 ila 50 dönümlük tarıma elverişli arazilerini kaybetti.

Üsse inen uçaklardaki askeri malzemelerin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya tırlarla sevk edildiği biliniyor.

ABD, PKK'ya mühimmat taşımak için 2015'ten bu yana Erbil Uluslararası Havalimanı ve Hariri Askeri Hava Üssü'nü aktif bir şekilde kullanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #ırak
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