Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hawaii eyaletinde vatandaşların telefonlarına acil durum uyarısı gönderildi. Mesajda, Hawaii'ye yönelik yönelik balistik füze tehdidi olduğu belirtildi. Halktan acil olarak sığınma evi aramaları istenilen mesajda bu durumunun bir tatbikat olmadığı ifade edildi. Daha sonra yapılan açıklamada mesajın hatayla gönderildiği aktarıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hawaii eyaletinde skandal bir durum yaşandı.



Eyalette yaşayan halkın cep telefonlarına Hawaii'ye yönelik bir balistik füze tehdidin bulunduğuna yönelik bilgilerin yer aldığı bir mesaj gönderdi. Alarma geçen vatandaşlardan sığınma evi aramaları istendi ve bu durumun bir tatbikat olmadığı ifade edildi.



Mesajların gönderilmesinden bir süre sonra Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı, bir füze tehdidi olmadığını doğruladı.



ABD Pasifik Komutanlığı Sözcüsü David Benham, e-posta aracılığıyla gönderilen bir iletide "USPACOM, Hawaii'ye balistik bir füze tehdidi oluşturmadığını tespit etti. Erken mesaj hatayla gönderildi. Hawaii Eyaleti mümkün olan en kısa sürede bir düzeltme mesajı gönderecek" ifadelerini kullandı.



Öte yandan mesaj gelmesinin ardından yaşanan panik ve alarm durumu sosyal medyada da paylaşıldı.



Çok sayıda kullanıcı korku dolu anları anlatan paylaşımlar yaptı.



ulusal.com.tr



