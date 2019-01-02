ABD heyeti, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gelecek.

Türkiye'ye gelecek ABD heyeti, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle bir araya gelecek.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti Türkiye'ye gelecek.



Heyet, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.



FETÖ'ye ilişkin soruşturmalar da gündeme gelecek

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaların ele alınacağı görüşmelerde, ABD'de FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar gündeme gelecek. ABD heyetinin, bu konuda Türk yetkililere bilgi vermesi bekleniyor.

Heyet, görüşmelerini 4 Ocak'ta da sürdürecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini açıklamış, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasın söz konusu olacağını bildirmişti.