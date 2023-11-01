ABD Hükümeti Borçlanma Takvimini Açıkladı

ABD borçlanma programı açıklandı. Hazine, uzun vadeli tahvillerde çeyreklik ihraçların artış hızını yavaşlatma kararı aldı. Planın yayımlanmasının ardından ABD tahvil getirileri düştü.

ABD Hükümeti Borçlanma Takvimini Açıkladı

Washington borçlanma programı açıklandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,92 ile son 16 yılın zirvesine yakın seyretmeye devam ederken Hazine’den uzun vadeli tahvillerde çeyreklik ihraçların artış hızını yavaşlatma kararı çıktı.

Hazine'nin önümüzdeki hafta 3, 10 ve 30 yıllık Hazine tahvillerini kapsayan üç aylık geri ödeme ihalelerinde 112 milyar dolarlık uzun vadeli tahvil satacağı belirtildi.

Planın yayımlanmasının ardından ABD tahvil getirileri düştü.

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılayamadı.

Özel sektör istihdamı, ekimde 113 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi.

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