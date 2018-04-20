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ABD için uyarı! 'Yüzlerce kişi ölebilir'

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ABD’nin batı sahilinden geçen 83 kilometrelik Hayward Fayı’nın on yıl içinde harekete geçebileceğini açıkladı. Depremin yüzlerce kişinin ölümüne, yarım milyon kişinin ise evsiz kalmasına sebep olacağı ön görülüyor.

ABD için uyarı! 'Yüzlerce kişi ölebilir'

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı açıklayama göre önümüzdeki on yıl içinde harekete geçeceği tahmin edilen Hayward Fayı'nın 2 milyonu aşkın nüfuslu San Francisco Körfezi bölgesinde 7 büyüklüğünde depremin meydana gelmesiyle yüzlerce ölüme sebep olacağı tahmin ediliyor.

Deprem nedeniyle doğalgaz hatlarının zarar görmesiyle çıkabilecek yangınlarda ise yarım milyon kişi evsiz kalabilir.

150-160 YILLIK PERİYODLARLA HAREKETE GEÇİYOR
 
Hayward fayı için kritik zamanın başladığına dikkat çeken bilim adamlarından jeolog David Schwartzman, ‘Hayward, dünyanın en tehlikeli faylarından biri.

Ortalama 150 —160 yıllık periyodlarla harekete geçtiği ve en son 6 büyüklüğündeki depremin 1868 yılında yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda bu ‘bomba'nın yakın zamanda patlayacağı tahmin edilebilir' ifadelerini kullandı./Vatan


Kaynak: DHA
Etiketler; #ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi #abd #Hayward Fayı #deprem
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