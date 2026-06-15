ABD ile anlaşma sonrası Galibaf'tan açıklama: "İran nihai zafere doğru büyük bir adım attı"

Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağlamasının ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf değerlendirmelerde bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD ile anlaşma sonrası Galibaf'tan açıklama: "İran nihai zafere doğru büyük bir adım attı"
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında yürütülen diplomatik temaslar sonucunda taraflar bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşma sağladı. İki ülke arasında gerçekleştirilen bu kritik görüşmelerde İran tarafının başmüzakerecisi olarak görev yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, varılan uzlaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"NİHAİ ZAFERE DOĞRU BÜYÜK BİR ADIM ATTIK"

Elde edilen mutabakatın ardından konuşan Meclis Başkanı Galibaf, yaşanan son gelişmeyi ülkesi adına önemli bir kazanım olarak nitelendirdi. Konuşmasında yürütülen diplomatik sürecin arka planına, halkın direnişine ve ordunun faaliyetlerine değinen Galibaf, "İran halkı, sevgili ve onurlu milletimiz. Sizin tarihi direnişiniz ve bu milleti hedef alarak ülkeyi yok etmek ve teslim almak isteyenlere karşı silahlı kuvvetlerimizin gösterdiği kahramanlık sayesinde İran, nihai zafere doğru büyük bir adım attı. İstediler ama başaramadılar. Ayaktayız ve sonunda Allah’ın izniyle İran'ımız zafer kazanacaktır" dedi.

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