Türkiye ve Amerika çalışma grupları kapsamındaki temaslarına Washington'da başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet güvenli bölge, Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ve FETÖ başta olmak üzere önemli gündem maddelerini masaya yatıracak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın bir dizi temasta bulunmak üzere Washington'da olacak.

Ankara ile Washington arasında çalışma grupları toplantısı başladı. Türk heyet Washington'da diplomasi trafiği yürütüyor.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığı, Suriye sahası ve FETÖ konusuna ilişkin temaslarda bulunacak.



Amerika'da, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale başkanlığındaki heyet ile yürütülecek görüşmelerin önemli gündemlerinden biri güvenli bölge.



Amerika ve Türkiye arasında bu konu ile ilgili net bir çerçeve oluşturulmadı. Türk heyetin bugünkü toplantılarda ABD'den planlarına ilişkin gerekli detayları talep etmesi bekleniyor.



Amerika'nın Suriye'den çekilmesi ile ilgili süreç de masaya yatırılacak gündem maddelerinden biri.



Patriot füzelerinin satışı ve FETÖ'cülerin iadesi de ele alınacak gündem başlıkları arasında.



Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın Washington'da olacak.



Çavuşoğlu, IŞİD karşıtı koalisyonun üyesi olan ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıda Türkiye'ye temsil edecek. Dışişleri Bakanının, toplantıya katılan ülkelerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.





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