ABD ile Çin arasında ticaret savaşı resmen başladı. Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik ek gümrük vergisi uygulandı. Çin ise buna karşılık vermeye hazırlanıyor.

ABD ve Çin arasında yaklaşık 5 ay süren restleşmeler sonrası ticaret savaşı resmen başladı.



ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uyguladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin menşeli teknoloji ürünlerine uygulama kararı aldığı 50 milyar dolarlık gümrük vergilerinin ilk bölümü, daha önce açıklandığı gibi Washington yerel saatiyle 00.01'de resmen hayata geçti.



Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan yüzde 25'lik ek gümrük vergisi, nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürünü kapsıyor.



Beyaz Saray, 16 milyar dolar değerindeki 300'e yakın ürünü içeren ikinci bölümün ise bu ayın üçüncü haftasında yürürlüğe girmesinin planlandığını açıkladı.



Pekin yönetiminin, Washington'ın yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerine eş değer misilleme tarifeleri bugün uygulamaya başlaması bekleniyor.



Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, dün yaptığı açıklamada, "Çin asla ilk ateş eden taraf olmayacak ancak ABD vergi tedbirleri aldığı takdirde, Çin de kendi ülkesinin ve halkının temel çıkarlarını korumak için buna karşılık vermeye mecbur kalacaktır" ifadesini kullanmıştı.





ulusal.com.tr

