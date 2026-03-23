"ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadı"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütüldüğü iddia edilen gizli diplomasi trafiğine dair sert açıklamalarda bulundu. Kalibaf, basına yansıyan "görüşme" haberlerini yalanlayarak, bu iddiaların stratejik bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu savundu.
Kalibaf’ın Açıklamalarındaki Kritik Başlıklar:
"Halkımız, saldırganların tam ve pişmanlık duyuracak şekilde cezalandırılmasını talep ediyor."
"Tüm yetkililer, bu hedefe ulaşana kadar liderlerinin ve halklarının arkasında kararlılıkla durmaktadır."
"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPILMADI"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf: "ABD ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır."
"Sahte haberler, finansal ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine düştüğü bataklıktan kaçmak içindir."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi