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ABD ile Taliban anlaştı

ABD Afganistan'daki askerlerini çekmeye hazırlanıyor. Reuters'ın Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberinde cumartesi günü Taliban ve ABD'li yetkililer arasında yapılan görüşmelerde bir taslak üzerinde uzlaşıldı. Buna göre ABD birlikleri Afganistan'dan çekilecek.

ABD ile Taliban anlaştı

Batılı kaynaklara konuşan Taliban yetkilileri, ABD müzakerecileriyle yaptıkları görüşmeler sonunda cumartesi günü bir taslak barış anlaşması üzerinde uzlaştıklarını söyledi.

Üzerinde uzlaşılan taslağa göre ABD askerleri Afganistan'dan 18 ay içinde çekilecek.

Taliban yetkilileri ABD'li müzakerecilerle 6 gün toplantı halinde kaldıklarını ve sonunda taslak metinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Taslak metin kabul edilip anlaşma imzalanırsa Suriye'nin ardından Afganistan'dan da ABD birlikleri çekilmiş olacak.

ABD askerleri 17 yıldır Afganistan'da bulunuyor.


 

Etiketler; #abd #Afganistan #taliban
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