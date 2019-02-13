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'ABD ileri giderse Trump'ın elleri kana bulaşır'

Amerika'nın geçici devlet başkanı ilan ettiği Guaido, 23 Şubat'ta ülkeye yardımların gireceğini duyurdu. Devlet Başkanı Maduro'nun ise ülkeyi terketmek zounda kalacağını iddia etti. Buna karşılık Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arezza, "ABD, daha fazla ileri giderse, Trump'ın elleri kana bulaşacak'' diyerek Amerika'yı uyardı.

'ABD ileri giderse Trump'ın elleri kana bulaşır'

Amerika Venezuela üzerindeki baskılarını sürdürüyor. Darbe girişiminin baş aktörü Washington destekli Guiado, Bolivarcı Maduro hükümetini tehdit etti.

Guaido, Başkent Caracas'ta yaptığı konuşmada hükümete rağmen ülkeye yardımların geleceğini duyurdu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun da ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını öne sürdü.

Yardımların giriş tarihi olarak ise 23 Şubat'ı işaret etti, hükümeti tehdit etti. Guiado, “Yardım girmezse ölecek yaklaşık 300 bin Venezuelalı var. Aynı zamanda sağlık sorunları yaşayacak yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor” dedi.

Amerika'nın içerideki ve dışardaki tehditlerine boyun eğmeyen Venezuela hükümeti ise, Amerika'yı uyardı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ülkesinde insani kriz yaşanmadığını şu sözlerle vurguladı:

ABD, daha fazla ileri giderse, Trump'ın elleri kana bulaşacak. Venezuela'da durum daha da kötüye gidecek, Vietnam'da yaşananlar Venezuela'da da olacak...Trump'ın çılgınlığını sadece Amerikan halkı durdurabilir.”

Arezza Amerika'nın sadece ülkedeki ekonomik zenginliklerin peşinde olduğunu belriterek, muhalefetle konuşmaya hazır olduklarını şöyle ifade etti: "Nerede hangi formatta isterlerse oturup konuşmaya hazırız, 15 dakika, 15 saat, 15 gün. Biz hazırız. Muhalefetin oturup bizimle konuşmasını bekliyoruz."


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #Venezuela
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