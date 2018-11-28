Azak Denizi'nde tansiyon yüksek. Bölgede suların ısındığı bu günlerde ortamı geren bir tatbikat yapıldı. Kuzey Denizi'nde Amerika, İngiltere ve Fransa'nın jetleri Rusya'ya karşı havalandı. Senaryo; Rusya'ya olası müdahaleydi.

Rusya'ya karşı olası müdahale için jetler havalandı. Amerika, İngiltere ve Fransa suları daha da ısıtan bir tatbikata imza attı.



Kuzey Denizi'nde Point Blank adı verilen bir tatbikat yapıldı. Amerika, İngiltere ve Fransa üçlüsünün son model uçakları bu tatbikata katıldı.



Rusya'ya "gözdağı" niteliğindeki tatbikatta F-15'ler, F-35B Lightning II'ler (Laytning Tu) ve Rafale (Rafâl) jetleri yer aldı. 40'tan fazla savaş uçağı İngiltere semalarında uçtu. Fransız Rafale (Rafâl) savaş uçakları bu tip bir tatbikata ilk kez katıldı.



Point Blank'ın konusu; Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Kuzey Denizi'nde tehdit olarak gördüğü Rusya'ya karşı yapılacak olası müdahaleydi.



İngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Jez Attridge, "Şartların değiştiğinin farkındayız, Rusya'nın uluslararası kurallara meydana okuduğunu görebiliyoruz" açıklamasında bulundu. Ve yapılan tatkibatkı güvenlik poliçesi olarak niteledi.



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