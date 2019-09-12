ABD İran'a ambargoyu hafifletir mi?

Uzmanlar, saldırgan politikalarıyla bilinen Bolton'ın gidişinin Amerikan dış politikasını daha ılımlı hale getireceğini belirtti. Görevden almanın 2020'deki başkanlık seçimlerine de bir hazırlık olduğunu söyleyen uzmanlara göre, Trump dış politikada yeniden itibar kazanmak istiyor.

Amerika Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldı. Trump'ın ihraç hamlesi politika değişikliği olarak yorumlandı.

"Şahin Kanadı" temsil eden Bolton, saldırgan politikalarıyla biliniyor. Uzmanlara göre, Bolton'ın görevden alınmasıyla birlikte Trump daha ılımlı bir dış politika izleyecek.

Bolton'ın dış politikadaki başarısızlıkları 2020'de yeniden başkan seçilmek isteyen Trump'a puan kaybettirdi. Uzmanlar, Trump'ın görevden alma hamlesinin aynı zamanda seçim yatırımı olduğu görüşünde.

ulusal.com.tr