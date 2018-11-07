Trump'ın işi daha zorlaştı
Trump'ın işi daha zorlaştı
Ceyhun Yılmaz'ın o sözüne 5 ay 25 gün hapis
Ceyhun Yılmaz'ın o sözüne 5 ay 25 gün hapis
ABD o ülkeyi de yaptırımlardan muaf tuttu
ABD o ülkeyi de yaptırımlardan muaf tuttu
Şampiyon motorcu hayatını kaybetti
Şampiyon motorcu hayatını kaybetti

'ABD İran'da hedefine ulaşamadı'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin ülkesinde "iç karışıklık çıkarma" ve "petrol satışını sıfırlama" hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

'ABD İran'da hedefine ulaşamadı'

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Ali Laricani, başkent Tahran'da ülkenin batı eyaletlerinden Kermanşah, Hemedan, Loristan, İylam ve Huzistan valilerini kabulünde yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.

Laricani, "ABD, İran'a şiddetli bir baskı uygulama ve sonucunda ülkede iç ayaklanma çıkarma peşindeydi. Fakat şu ana kadar buna ulaşamadı. Baskı yaptıkları doğrudur fakat 'petrol ihracatını sıfırlama' sloganlarını dahi hayata geçiremediler." dedi.

İran Meclis Başkanı, ABD'nin baskılarından kurtulmanın, iç dinamiklerden istifade edip özel sektörün önünü açmakla mümkün olabileceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.