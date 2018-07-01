İran'da rejim değişikliği isteyen Amerika, ülkede iç kaos yaratma peşinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, rejim karşıtları ile toplantı yaptı. Giuliani "Mollalar gitmeli. Dini lider gitmeli. Yerlerine Recavi'nin temsil ettiği demokratik bir hükümet gelmeli" sözleri ile isyan çağrısı yaptı.

Ekonomik abluka politikası ile İran'ı kaosa sürüklemeye çalışan Amerika, rejim karşıtlarını harekete geçirmeye çalışıyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı ve eski New York belediye başkanı Rudy Giuliani, Bir dönem ABD ve Avrupa'nın terör listesinde tuttuğu ve Meryem Recavi liderliğindeki İran Ulusal Direniş Konseyinin toplantısına katıldı.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen toplantıda konuşan Guiliani, İran hükümetine karşı harekete geçme çağrısı yaptı.



"Artık gerçekten İran'daki rejimin sonunun yaklaştığını görebiliyoruz. Mollalar gitmeli. Dini lider gitmeli. Yerlerine Recavi'nin temsil ettiği demokratik bir hükümet gelmeli. Özgürlük çok yakın" diyen Trump'ın avukatı "Seneye bu toplantının Tahran'da düzenlenmesini istiyorum" dedi.



Ekonomik yaptırımların İran hükümetini zayıflatcağını savunan Guialiani "En büyük ekonomik güçler sizinle iş yapmayı bırakırsa çökersiniz. Yaptırımlar daha fazla artırılacak" diye konuştu.





ulusal.com.tr