Suudi Arabistan, Tahran ile Washington arasındaki ambargo krizini fırsata çevirme peşinde. İran'ı rakip olarak gören Suudi Arabistan, bölgedeki krizi sıcak çatışmaya dönüştürmeye çalışıyor. Son dönemde petrol tankerlerine ve borularına yapılan sabotajlarla kriz iyice tırmandı. Uzmanlara göre, Suudiler ve Arap Emirlikleri Amerika'nın İran'a saldırması için kışkırtıcı hamleler yapıyor.

Amerika ile İran arasındaki nükleer anlaşmayla başlayan ambargo krizi çözüme bağlanmadı. Karşılıklı restleşmelerle devam eden kriz Körfez'de de tırmandı.



Hürmüz Körfezi açıklarında petrol taşıyan Suudi gemilerine sabotaj düzenlenmiş ve petrol boru istasyonu vurulmuştu. Suudi Arabistan olaylardan İran'ı sorumlu tutmuş, Tahran ise reddetmişti.



Suudi Arabistan'ın olaylardan sorumlu tuttuğu İran'a nokta atışı ile saldırı düzenlenmesini istediği iddia edildi. Uzmanlara göre, Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika'nın İran'a saldırması için hamleler yapıyor.



Rusya krizin büyümemesi için aktif dış politika yürütüyor. Gelişmeler karşısında Ankara'nın tavrı da büyük önem taşıyor. Araştırmacı Yazar Murat Güztoklusu, Ankara'nın İran ile ticarete devam edip Astana sürecini geliştirmesi gerektiğini belirtti.



Amerika, sürece ilişkin İran'ın kendilerini aramasını istemişti. Güztoklusu, bu durumu da değerlendirdi.



Bu arada İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Çin'e gitti. Eş zamanlı olarak Çinli bir geminin 2 milyon varil İran petrolünü yükleyerek yola çıktığı iddia edildi.





ulusal.com.tr