Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün ziyaretinde İran'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Pompeo, İran'a yönelik diplomatik ve ekonomik baskıyı iki katına çıkaracaklarını söyledi

İran'a yönelik siyasi ve ekonomik ambargo uygulayan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimini hedef aldı.



Amerika Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Pompeo, Ortadoğu'daki müttefiklerini ziyarete başladı. Görüşme trafiğinde ilk durağı olan Ürdün'den verdi mesajlarını.



Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Pompeo.



Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının dengeleri değiştirmeyeceğini söyleyen Pompeo, İran'ın Suriye'de tehdit unsuru olduğunu savundu.



Pompeo ve Safadi görüşmesinde ise gündem Suriye oldu. İkili Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesini ele aldı.



Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Tenef yakınındaki Er-Rukban bölgesinin güvenliğinin kritik olduğunu, bu çerçevede Ürdün, ABD ve Rusya arasında diyalog kurulması için çalışacaklarını söyledi.



Pompeo, Ürdün'ün ardından Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.





ulusal.com.tr