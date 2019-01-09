banner1002
Vatan Partisi Eskişehir Esnaf Ziyaretinde
Vatan Partisi Eskişehir Esnaf Ziyaretinde
Samsun'da El Kaide operasyonu
Samsun'da El Kaide operasyonu
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Halkbank'tan esnaf ve sanatkara kredi desteği
Seçim günü yasakları belli oldu
Seçim günü yasakları belli oldu

ABD İran'ı hedef aldı

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün ziyaretinde İran'ı hedef alan açıklamalar yaptı. Pompeo, İran'a yönelik diplomatik ve ekonomik baskıyı iki katına çıkaracaklarını söyledi

ABD İran'ı hedef aldı

İran'a yönelik siyasi ve ekonomik ambargo uygulayan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimini hedef aldı. 

Amerika Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Pompeo, Ortadoğu'daki müttefiklerini ziyarete başladı. Görüşme trafiğinde ilk durağı olan Ürdün'den verdi mesajlarını.   

Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu Pompeo. 

Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının dengeleri değiştirmeyeceğini söyleyen Pompeo, İran'ın Suriye'de tehdit unsuru olduğunu savundu. 

Pompeo ve Safadi görüşmesinde ise gündem Suriye oldu. İkili Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Tenef bölgesini ele aldı. 

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Tenef yakınındaki Er-Rukban bölgesinin güvenliğinin kritik olduğunu, bu çerçevede Ürdün, ABD ve Rusya arasında diyalog kurulması için çalışacaklarını söyledi. 

Pompeo, Ürdün'ün ardından Mısır, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Kuveyt'i ziyaret edecek.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.