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ABD, İran'la anlaşmasını iptal etti

Amerika, İran'la 1955'te imzaladığı "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını feshetti. Amerika'nın bu hamlesi Ulusal Adalet Divanı'nın İran lehine verdiği kararın ardından geldi.

ABD, İran'la anlaşmasını iptal etti

İran ve Amerika arasında 1955'te imzalanan anlaşma feshedildi.

Amerika'nın iptal ettiği "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşması ile ilgili açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptı.

Pompeo kararın "39 yıl gecikmiş bir karar" olduğunu bildirdi.

Pompeo'nun açıklamasından saatler önce Birleşmiş Milletler'in en yüksek mahkemesi olan Ulusal Adalet Divanı, Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımları dondurma kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, İran'ın Ulusal Adalet Divanı'nı  siyasi ve propaganda amaçlı kötüye kullandığını iddia etti.

Mike Pompeo, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi teslimö etmesine de değindi.

Pompeo kararın Ortadoğu'yu büyük risk altında bıraktığını öne sürdü.

Rusya Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada Suriye'ye S-300 hava savunma sistemiyle birlikte 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #iran
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