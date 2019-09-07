ABD, İran tankerinin peşini bırakmıyor! Yaptırım listesine eklendi, uydu fotoğrafı yayınlandı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bırakılan İran'a ait Adrian Darya 1 isimli tankerin tankerinin Suriye limanında olduğuna dair bir uydu fotoğrafı paylaştı.

Adrian Darya 1, Grace 1 adını taşırken Cebelitarık'ta yaklaşık altı hafta el konulduktan sonra serbest bırakılmıştı. ABD tankerin kendilerine verilmesini istemiş, Cebelitarık yargısı bu isteği geri çevirmişti.

Serbest kaldıktan sonra Adrian Darya 1 ismi verilen gemi seyir takip cihazlarını kapatıp Akdeniz'de seyre başlamıştı.

Hem İngiliz hem de ABD basınında tankerin Suriye'ye ulaştığına dair haberler yer aldı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, sosyal medya hesabından geminin yer aldığı uydu fotoğrafını paylaştı.

Bolton, "Adrian Darya-1 gemisinin Suriye'ye yönlendirilmediğini söyleyenler inkar içinde. Tahran, katil Esad rejimini finanse etmenin, kendi halkına destek çıkmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor. Konuşabiliriz, ancak yalan söylemeyi ve terörü yaymayı bırakana kadar, yaptırımlara dair herhangi destek alamaz" mesajını paylaştı.

Geçen hafta ABD, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik yaptırımları ihlal ettiği Adrian Darya-1'i yaptırım listesine eklemişti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, yaptırıma tepki göstermiş ve "ABD, deniz korsanlığı ve tehdit ile İran'ın kadim müşterilerine petrol satışına engel olmaya çalışıyor. Biz, istediğimiz herkese ve her müşteriye petrol satacağız" tepkisini dile getirmişti.

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