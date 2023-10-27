ABD İran'ı Tehdit Etti! Çin'den İran'a Destek Açıklaması

İran'a yönelik ABD tehdidine karşı Çin'den çok önemli bir açıklama geldi. Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in İran'ı ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ve İran'ın içişlerine karışan her türlü dış güce şiddetle karşı çıkacağını belirtti.

ABD İran'ı Tehdit Etti! Çin'den İran'a Destek Açıklaması
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Atlantik cephesinin Asya kuvvetlerine karşı tehditlerini yoğunlaştırdığı dönemde Çin'den çok önemli bir açıklama geldi. Çin Başbakanı Li Çiang, Çin'in İran'ı ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu koruma konusunda kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini ve İran'ın içişlerine karışan her türlü dış güce şiddetle karşı çıkacağını açıkladı.

Bu açıklamanın ABD'li yetkililerin İran ile ilgili sözlerinin ardından yapılması dikkat çekti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suriye ve Irak'taki ABD üslerine saldırılarla ilgili olarak "ABD güçlerine yönelik İran destekli bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. İran bu saldırılardaki rolünü gizlemek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'a uyarı mesajı gönderdiğini iddia etmiş ancak bu açıklama İran tarafından yalanlanmıştı.

ABD'nin Suriye ve Irak'taki üsleri ise vurulmaya devam ediyor. Son olarak Irak'taki İslami Direniş Cephesi Irak'ın batısında yer alan ABD'nin Ayn el-Esad Askeri Üssü'ne İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Irak ve Suriye'de ABD ile koalisyon güçlerine yönelik 17-26 Ekim arasında toplam 16 saldırı düzenlendi.

Öte yandan İran Ordusu Kara Kuvvetleri, İsfahan eyaletinde 2 gün sürecek geniş çaplı askeri tatbikata başladı. "1402 İktidar" adlı kara kuvvetleri tatbikatına füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birlikleri katılıyor. Tatbikatta, kara kuvvetlerinin muharebe ve muhtemel tehditlere karşı savunma kapasiteleri değerlendirilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # iran # çin
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