ABD-İsrail arasında Lübnan krizi! Trump: "Saldırı dozajını düşürün"

NBC News’un üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Trump dün Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Lübnan sahasındaki askeri angajmanların "hafifletilmesi" çağrısında bulundu. Beyaz Saray’ın bu hamlesi, Tahran ile yürütülen hassas müzakere zeminini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

MÜZAKERE MASASINDA ‘LÜBNAN’ UYUŞMAZLIĞI

İran ile yürütülen diplomatik trafiğin başarısını garanti altına almayı hedefleyen Trump’ın bu talebi, Katil İsrail’in bölgedeki soykırımcı emel ve stratejisiyle çelişiyor:

Tel Aviv, Lübnan sahasını kağıt üzerinde "resmi ateşkes anlaşmasının" bir parçası olarak görmediklerini bildirmişti.

Buna rağmen Siyonist Netanyahu yönetiminin, müzakere sürecinin selameti açısından sahada "yapıcı bir ortak" olmayı kabul ettiği iddia ediliyor.

İkili arasındaki görüşmenin, Netanyahu’nun Lübnan saldırılarının kararlılıkla süreceğine dair Çarşamba günü yaptığı sert açıklamanın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ: PETROL 100 DOLARDA

Diplomatik belirsizlik ve çatışma riskinin sürmesi, küresel ekonomik dengeleri sarsmaya devam ediyor. Trump’ın ateşkes duyurusuyla sağlanan geçici iyimserlik yerini derin bir endişeye bırakırken, piyasalardaki son durum şu şekilde kaydedildi:

Petrol fiyatları, arz güvenliği endişeleriyle Perşembe günü yeniden varil başına 100 dolar sınırına dayandı.

Küresel borsalarda, jeopolitik risklerin artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Washington’ın Tel Aviv üzerindeki bu son "fren" girişiminin, Cuma günü İslamabad’da yapılması planlanan büyük zirve öncesinde İran’ın masadaki tutumunu nasıl etkileyeceği önemini koruyor.