ABD-İsrail arasında Lübnan krizi! Trump: "Saldırı dozajını düşürün"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürecin akamete uğramaması adına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Lübnan’a yönelik askeri operasyonların dozajını düşürmesini talep etti.

Toygu Ökçün
ABD-İsrail arasında Lübnan krizi! Trump: "Saldırı dozajını düşürün"
Yayınlanma:

NBC News’un üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Trump dün Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Lübnan sahasındaki askeri angajmanların "hafifletilmesi" çağrısında bulundu. Beyaz Saray’ın bu hamlesi, Tahran ile yürütülen hassas müzakere zeminini koruma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

MÜZAKERE MASASINDA ‘LÜBNAN’ UYUŞMAZLIĞI

İran ile yürütülen diplomatik trafiğin başarısını garanti altına almayı hedefleyen Trump’ın bu talebi, Katil İsrail’in bölgedeki soykırımcı emel ve stratejisiyle çelişiyor:

Tel Aviv, Lübnan sahasını kağıt üzerinde "resmi ateşkes anlaşmasının" bir parçası olarak görmediklerini bildirmişti.

Buna rağmen Siyonist Netanyahu yönetiminin, müzakere sürecinin selameti açısından sahada "yapıcı bir ortak" olmayı kabul ettiği iddia ediliyor.

İkili arasındaki görüşmenin, Netanyahu’nun Lübnan saldırılarının kararlılıkla süreceğine dair Çarşamba günü yaptığı sert açıklamanın hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

KÜRESEL PİYASALARDA JEOPOLİTİK RİSK PRİMİ: PETROL 100 DOLARDA

Diplomatik belirsizlik ve çatışma riskinin sürmesi, küresel ekonomik dengeleri sarsmaya devam ediyor. Trump’ın ateşkes duyurusuyla sağlanan geçici iyimserlik yerini derin bir endişeye bırakırken, piyasalardaki son durum şu şekilde kaydedildi:

Petrol fiyatları, arz güvenliği endişeleriyle Perşembe günü yeniden varil başına 100 dolar sınırına dayandı.

Küresel borsalarda, jeopolitik risklerin artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Washington’ın Tel Aviv üzerindeki bu son "fren" girişiminin, Cuma günü İslamabad’da yapılması planlanan büyük zirve öncesinde İran’ın masadaki tutumunu nasıl etkileyeceği önemini koruyor.

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Süreci baltalamak isteyenlere fırsat verilmemesi vurgusu
'Yönetiminde yeni bir aşamaya gireceğiz'
Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'de
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten Ankaralılar Derneğine ziyaret
'Ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz'
Çarpıcı anket: Avrupalılar ABD'yi tehdit olarak görüyor
12 ilde 14 organize suç örgütüne operasyon
Bakan Bayraktar’dan ‘Hürmüz’ mesajı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti!
Çok Okunanlar
Nisan ayında kar yağışı: Yarın 21 ile lapa lapa kar geliyor Nisan ayında kar yağışı: Yarın 21 ile lapa lapa kar geliyor
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Hangi banka ne kadar kazandırıyor?
Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?
İstanbul’da elektrikler kesiliyor: BEDAŞ’tan 8 saatlik kesinti uyarısı İstanbul’da elektrikler kesiliyor: BEDAŞ’tan 8 saatlik kesinti uyarısı
A101’e dev fırsat: Su tasarruflu bulaşık makinesi bugün satışta! A101’e dev fırsat: Su tasarruflu bulaşık makinesi bugün satışta!