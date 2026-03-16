ABD-İsrail İran'da bir okulu daha hedef aldı

İran’da bir ilkokulun ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’in aktardığı bilgilere göre Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde bulunan İmam Rıza İlkokulu saldırıda hedef alındı.

Saldırının ardından paylaşılan görüntülerde okul binasında ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Saldırıyla ilgili açıklamalarda can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Yetkililer, saldırı sırasında okulun çevresinde bulunan bazı sivil binaların da zarar gördüğünü açıkladı.

ABD daha önce 28 Şubat’ta Minab kentinde bir ilkokulu hedef almıştı. Bu saldırıda 139’u 7-12 yaş arasındaki ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 185 kişi hayatını kaybetmişti.