ABD-İsrail İran'da bir okulu daha hedef aldı

İran’da bir ilkokulun ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğu açıklandı. Saldırıda okul binasında ağır hasar oluştu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İran’da bir ilkokulun ABD-İsrail saldırılarının hedefi olduğu bildirildi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr’in aktardığı bilgilere göre Merkezi eyaletine bağlı Humeyn kentinde bulunan İmam Rıza İlkokulu saldırıda hedef alındı.

Saldırının ardından paylaşılan görüntülerde okul binasında ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Saldırıyla ilgili açıklamalarda can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Yetkililer, saldırı sırasında okulun çevresinde bulunan bazı sivil binaların da zarar gördüğünü açıkladı.

ABD daha önce 28 Şubat’ta Minab kentinde bir ilkokulu hedef almıştı. Bu saldırıda 139’u 7-12 yaş arasındaki ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 185 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Lübnan’a kara operasyonu başlattıİsrail, Lübnan’a kara operasyonu başlattıGündem
SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı!SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Duruşma başlamadan yarına ertelendi
Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri
Kızılay ramazan
ABD-İsrail İran'da bir okulu daha hedef aldı
İşte iddianamedeki 26 eylem
İşte il il sıcaklık tahminleri...
"Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadı ve olmayacak"
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Çok Okunanlar
Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu? Altın fiyatları düştü: Gram altın, çeyrek altın kaç lira oldu?
Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar Faiz oranları değişti! 500 bin TL'nin günlük getirisi belli oldu: İşte banka banka kazançlar
Akaryakıtta yeni zam var mı? Akaryakıtta yeni zam var mı?
Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri Antalya Kepez Kaymakamlığında silah sesleri
SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı! SGK’dan iki maaş birden yatacak: İsa Karakaş şartları açıkladı!