ABD-İsrail kaynaklı Hürmüz krizi petrolü 110 dolara çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, uluslararası hukuku hiçe sayarak İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasını derinleştirme talimatı, küresel ekonomiyi yeni bir enerji krizinin eşiğine getirdi. Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin Washington’un tek taraflı baskılarıyla durma noktasına gelmesi, Brent petrolün varil fiyatında %5’i aşan ani bir yükselişe yol açtı.

WASHINGTON’UN EKONOMİK SAVAŞI: PETROL 110 DOLARA DAYANDI

Dün 104,4 dolar seviyesinde olan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, ABD’nin bölgedeki müstebit tutumunun ardından %5,32 artışla 109,95 dolara ulaştı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise %5,19’luk yükselişle 105,12 dolardan işlem gördü. Piyasalardaki bu sert dalgalanma, Trump’ın nükleer şantaj amacıyla Tahran’ın ekonomik kaynaklarını hedef alan "uzun süreli abluka" stratejisinin doğrudan bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

SİYONİST-ABD SALDIRGANLIĞI VE TAHAKKÜM ARAYIŞI

Mevcut krizin kökeninde, 28 Şubat tarihinde gerçekleşen ABD-İsrail menşeli saldırılar yatıyor. Bu saldırganlığa karşı İran’ın egemenlik haklarını korumak adına aldığı kararlar, Washington tarafından "deniz korsanlığı" yöntemleriyle bastırılmaya çalışılıyor. Pakistan’daki müzakere sürecini çıkmaza sürükleyen ABD yönetimi, 13 Nisan’da CENTCOM aracılığıyla başlattığı hukuksuz ablukayı, bölge halklarını açlık ve ekonomik yıkımla tehdit eden bir silah olarak kullanmaya devam ediyor.

BÖLGESEL FELAKETİN VERİLERİ: GEMİ GEÇİŞLERİ %95 AZALDI

Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan veriler, ABD ve İsrail’in başlattığı savaşın küresel tedarik zinciri üzerindeki tahribatını gözler önüne serdi:

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaşın başlangıcından bu yana %95,3 oranında azaldı.

Küresel enerji arzı, Washington’un "risk yönetimi" adı altında yürüttüğü işgalci politikalar nedeniyle felç oldu.

EMPERYALİST KUŞATMANIN BEDELİNİ DÜNYA ÖDÜYOR

Trump ve danışmanlarının "hava saldırılarından daha az riskli" olarak tanımladığı deniz ablukası, aslında küresel ekonomiye yönelik sistematik bir saldırıya dönüşmüş durumda. Siyonist rejimin bölgedeki varlığını tahkim etmek adına atılan bu adımlar, sadece Orta Doğu’da değil, tüm dünyada enerji maliyetlerini artırarak enflasyonist bir yangını körüklüyor. Washington’un diplomasi yerine dayatmayı seçmesi, uluslararası düzenin güvenilirliğini bir kez daha yerle bir ediyor.