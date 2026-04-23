ABD-İsrail saldırganlığı ilaç fiyatlarını da alt üst etti!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri saldırıların tetiklediği bölgesel kaos, küresel ilaç tedarik zincirinde kırılmaya yol açtı

Toygu Ökçün
Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan gerilim, küresel ilaç sanayisinin can damarı olan petrokimya ürünlerinin sevkiyatını felç etti. İlaç ham maddelerinin taşınmasında yaşanan aksaklıklar üretimi durma noktasına getirirken, lojistik maliyetlerdeki fahiş artışlar raflara yansımaya başladı. İlaçların %35’inin, hayati önemi haiz aşıların ise yaklaşık %90’ının hava yoluyla taşındığı gerçeği, savaş nedeniyle hava sahalarının kapanması ve jet yakıtı kriziyle birleşince, küresel sağlık güvenliğini doğrudan hedef alan bir krize dönüştü.

İNGİLTERE VE HİNDİSTAN’DA EKONOMİK SARSINTI

Washington ve Tel Aviv’in askeri hamlelerinin yarattığı ekonomik tahribat, özellikle İngiltere ve Hindistan’daki eczanelerde kendisini hissettiriyor. Hammaddeye erişimdeki kısıtlılık nedeniyle Hindistan’da parasetamol grubu ağrı kesicilerin fiyatlarında %96’ya varan artışlar kaydedildi. İngiltere’de ise toptan satış fiyatlarındaki sıçrama, sağlık sistemini ağır bir mali baskı altına soktu. Uzmanlar, düşük kâr marjıyla üretilen jenerik ilaçların bu maliyet artışlarından en çok etkilenen grup olduğunu ve tüketicinin sırtındaki yükün katlanarak artacağını öngörüyor.

SİYONİST-EVANJELİST ABD VE İSRAİL İTTİFAKININ İNSANİ FATURASI

İlaç tedarikindeki bu kırılma, "Küresel Kuzey" ile "Küresel Güney" arasındaki uçurumu daha da derinleştirdi. Avrupa ülkeleri stratejik stoklarla krizi ötelemeye çalışırken; Sudan, Yemen ve Filistin gibi halihazırda emperyal müdahalelerin ve insani dramların pençesinde olan bölgeler, ilaçsızlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Finansal yetersizlikler ve kopan tedarik hatları nedeniyle Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu’nun en savunmasız kesimleri, Batı’nın bölgedeki yayılmacı politikalarının yarattığı devasa bir insani felaket riskine terk edildi.

