Atina'da Amerika'nın da katıldığı Doğu Akdeniz Enerji Zirvesi ilk kez düzenlendi. Zirveye Amerika, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi katıldı. Zirvede Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'nin hızlandırılması kararı alındı. Rum Enerji Bakanı, Türkiye'nin faaliyetlerinin yasadışı olduğunu iddia etti, Amerika'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yarın ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bir araya gelecek. İkili Kıbrıs ve çevresindeki enerji kaynakları hakkında görüşecek.

Yunanistan'da Enerji Zirvesi ilk kez toplandı. Zirve Atina'da yapıldı.



Doğu Akdeniz'de ortaklık kuran Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi, 3 artı 1 formatlı toplantıda bir araya geldi.



Enerji Zirvesinde kısa adıyla East-Med olan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi ele alındı.



Toplantıda hazır bulunan Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, projeyi desteklediklerini belirtti. Amerikalı Bakan bu yapının güçlü bir ortağı olduklarının altını çizdi.



Fannon, "Yunanistan, Avrupa'ya açılan bir enerji geçidi olarak ortaya çıkıyor. Avrupa'nın enerji güvenliği için bu projeler çok önemli." dedi.



Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hacidakis ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz Enerji Boru Hattı Projesi'ni hızlandırma kararı aldıklarını açıkladı.



Hacidakis, İtalya ile de iş birliğini sağlayarak en kısa sürede ilerlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yunan Bakan toplantının hiçbir ülkeyi hedef almadığını iddia etti. Hacidakis, "Bu toplantı hiçbir ülkeye karşı değil, sadece uluslararası hukuk ve anlaşmalar kapsamında bölgedeki istikrara desteği amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.



Oysa Kıbrıs Rum Kesimi'nin ruhsat vermesiyle Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin Ada çevresinde doğalgaz aramaları ve çıkarmaları Kıbrıs Türkü'nün hukuki haklarının hiçe sayılması anlamına geliyor.



İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz de Rum Kesimi'ne desteklerini iletti. Steinitz, İsrail'in doğalgazı bir ay içinde Mısır'a ihraç edeceğini duyurdu.



Mısır'a gönderilen gazın bir kısmı işlenerek buradan Avrupa'ya aktarılacak.



Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin yasadışı olduğunu öne sürdü, Amerika'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, 9 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da bir araya gelecek. Akıncı ile Anastasiadis, Kıbrıs'taki enerji kaynakları konusunu görüşecek. KKTC Cumhurbaşkanı daha önce Rum tarafına hidrokarbon rezervleri için ortak komite kurmayı teklif etmiş ancak teklif Rum Kesimi tarafından reddedilmişti.





ulusal.com.tr