ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından hazırlanan 2026 Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu, Washington’ın küresel tahakküm arayışını ve Avrasya güçlerine yönelik kuşatma stratejisini bir kez daha tescilledi.

ABD istihbarat raporunda tehdit olarak 3 ülke gösterildi
Washington’ın küresel çıkarlarını koruma refleksiyle hazırlanan 33 sayfalık rapor, ABD’nin jeopolitik rakipleri olan Çin, Rusya, İran ve Kore arasındaki artan işbirliğini ana tehdit unsuru olarak tanımladı. Rapor, bu dört ülkenin ABD’nin tek taraflı dünya düzenine karşı yürüttüğü direnci "düşmanca faaliyetler" olarak yaftaladı.

TAHRAN DOSYASINDA 'İTİRAF' NİTELİĞİNDE VERİLER

Raporun en dikkat çekici bölümü, İran’ın nükleer programına dair yapılan analiz oldu. ABD yönetiminin ve siyonist rejimin "nükleer tehdit" gerekçesiyle yürüttüğü dezenformasyonun aksine istihbarat raporu, Haziran 2025’ten bu yana İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yeniden inşa etmeye yönelik hiçbir adım atmadığını teyit etti. "Gece yarısı Çekici Harekatı" sonrası programın durduğunu belirten rapor, Beyaz Saray’ın saldırı gerekçelerini zayıflatan bir tablo ortaya koydu.

BÖLGESEL DİRENÇ VE 'DESTANSI ÖFKE' İDDİALARI

Washington-Tel Aviv hattının İran’a yönelik "Destanlı Öfke Harekatı" ile Tahran’ın gücünü yitirdiği iddia edilse de rapor, İran’ın Orta Doğu’daki ABD üslerini ve müttefiklerini vurma kapasitesini halen koruduğunu itiraf etti. Raporda ayrıca, Tahran’ın direniş eksenindeki seçeneklerinin daraldığı öne sürülürken, bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik risklerin ciddiyetini koruduğu vurgulandı.

ÇİN DETAYI

Çin’in 2030 yılına kadar yapay zeka alanında ABD’yi geride bırakma hedefi, raporda en ciddi teknolojik tehdit olarak tanımlandı. Pekin’in siyasi ve askeri gücünü küresel nüfuzunu artırmak için kullandığı belirtilirken, Tayvan meselesinde Çin’in "zor kullanarak ele geçirme" kapasitesine sahip olduğu ancak barışçıl birleşme yollarını öncelikli gördüğü kaydedildi.

"MOSKOVA, UKRAYNA'DA ÜSTÜNLÜK KURDU"

Rusya ile ilgili değerlendirmelerde, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşta üstünlüğünü koruduğu ve müzakere sürecinde Kiev üzerinde başarılı bir "yıpratma savaşı" yürüttüğü ifade edildi. Rapor, Rusya’nın nükleer kapasitesi ve konvansiyonel gücüyle ABD çıkarlarını askeri araçlarla zorlama kapasitesini sürdürdüğünü, olası bir krizin doğrudan nükleer çatışmaya evrilme riskinin Washington için en tehlikeli senaryo olduğunu belirtti.

