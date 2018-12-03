Doğu Akdeniz'in stratejik önemi, bölgedeki cepheleşmeyi derinleştiriyor. Amerika, bölgedeki pozisyonunu güçlendirmek amacı ile İtalya ile "stratejik diyalog"süreci başlattı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan ve baskılayan hamlelerle ilgili konuşan Emekli Büyükelçi Onur Öymen, bölgenin önemine dikkat çekti.

East-Med projesi, bölgede sondaj çalışması için yapılan hamleler ve şimdi de Amerika ile "stratejik diyalog".



İtalya, Doğu Akdeniz'de Amerikan politikalarına hızla dahil oldu. Bölgede Türkiye karşıtı atılan adımlar arttı.



Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirmek ve Türkiye'yi baskı altında tutmak isteyen Amerika, İtalyanlar ile "stratejik diyalog" sürecini başlattı.



Sürecin hedefinde Türkiye'nin hak alanları ve bölgesel ağırlığı var.



ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'un 30 Temmuz'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından 19-20 Kasım'da "ABD-İtalya Stratejik Diyalog Toplantısı" yapıldı. Toplantıda 4 başlık öne çıktı.



"STRATEJİK DİYALOG" TOPLANTISI

-Avrupa’nın enerji güvenliğini ve çeşitliliğini geliştirmek

-Akdeniz bölgesinde güvenlik ve savunma işbirliğini geliştirmek için ortak ve çok taraflı çabalar geliştirmek ve yatırım yapmak

-İstikrarlı, birleşik bir Libya hedefini güçlendirmek ve Palermo Konferansının ardından, Libya’da BM arabuluculuğu için uluslararası destek toplamak

-Müttefiklerimiz ve koalisyon ortaklarımızla eşgüdüm içinde, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik terör tehditlerini etkili bir şekilde karşılamak.



Bu toplantının ardından İtalya Doğu Akdeniz'deki adımlarını hızlandırdı. Skandal East Med projesine dahil oldu, sondaj çalışmalarına başlamak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne başvuruda bulundu.



Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Doğu Akdeniz'in bölegedeki önemine dikkat çekti.



Amerika'nın Doğu Akdeniz, İsrail, Ege ve Yunan politikalarının bir bütünlük içinde görülmesi gerektiğini ifade etti Onur Öymen.



Onur Öymen İngiltere'nin de bölgedeki üslerini kaldırmadığını ifade etti, amacın Akdeniz'in Doğusunu ve batısını kontrol altında tutmak olduğunu belirtti.



ulusal.com.tr