ABD, Japonya'da karantinadaki gemiden vatandaşlarını tahliye etti

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat'ta ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etti. Karantinaya alınan, 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisindeki, 328 ABD vatandaşını taşıyan uçak Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalktı.

ABD Dışişleri ve Sağlık Bakanlığının ortak açıklamasında da "Diamond Princess"taki 300'den fazla ABD vatandaşı ile ailelerinin Amerikalı sağlık personeli tarafından muayene edildiği, virüs belirtisi görülmediği ve uçuş için uygun olduğu ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlar gemiden indikten sonra, 2-3 gün önce test yapılan 14 vatandaşın sonuçlarının pozitif çıktığına dair Amerikalı yetkililerin bilgilendirildiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile yaptığı istişareler sonucunda 14 yolcunun da uçakta diğer yolculardan ayrı bir bölümde tecrit edilerek uçabileceğine karar verildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerde hala herhangi bir belirti görülmediği vurgulandı.

Açıklamada, tüm yolcuların uçuş süresince sağlık personelleri tarafından yakından takip edileceği, yolculardan herhangi birinde virüs belirtileri görülmesi durumunda ayrı bölüme alınacağı aktarıldı.

Tahliye edilenlerin ülkeye ulaştıklarında 14 gün boyunca California eyaletindeki Travis Hava Üssü'nde veya Texas eyaletine bağlı San Antonio şehrindeki Lackland Hava Üssü'nde kurulan karantina merkezlerinde tutulacakları belirtilen açıklamada, 14 kişinin veya eğer olursa uçuşta Kovid- 19 belirtileri ortaya çıkan kişilerin de tedavilerinin yapılması için uygun bir yere nakledilecekleri kaydedildi.

Vuhan'daki Japonya vatandaşları tahliye edildi

Japonya, salgının ortaya çıktığı ve hızla dünyaya yayıldığı Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden 36 vatandaşı ile Çinli 29 aile ferdini tahliye etti. Tahliye edilen 65 kişiyi taşıyan uçak Haneda Havalimanı'na ulaştı.

Japonya böylelikle 5 uçuşta 828 vatandaşını Vuhan'dan tahliye etti.

Tayland'daki vaka sayısı 35 oldu

Tayland'da Kovid-19 salgınından etkilenenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai düzenlediği basın toplantısında, 60 yaşındaki Çinli bir kadında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 35 olduğunu açıkladı.

Sukhum, 60 yaşındaki kadının 9 aile ferdinde daha önce virüs tespit edildiğini söyledi.

Sağlık yetkilileri, 35 kişiden 20'sinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Tayvan'da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Merkezi Singapur'da bulunan Channel News Asia televizyonunun internet sitesindeki habere göre, Tayvan'da yakın zamanda yapılan virüs testi sonucu pozitif çıkan 61 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, hayatını kaybeden kişinin sağlık problemleri olduğunu ancak yakın zamanda denizaşırı bir seyahat yapmadığını aktardı.

Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, basın toplantısında, bir korsan taksi şoföründe Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Chen, böylelikle adadaki vaka sayısının 20'ye yükseldiğine dikkati çekti.

Chen çoğunlukla Çin, Hong Kong ve Makao Özel İdare Bölgesi'nden gelen yolcuları taşıyan şoförün, yolcu listesinin muhtemel virüs kaynağına ulaşılması için incelendiğini söyledi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.