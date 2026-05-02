ABD kamuoyunda İran çatlağı: Halkın yüzde 61'i askeri müdahaleye karşı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik sert ve askeri odaklı politikaları Amerikan kamuoyunda destek bulmuyor. Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos, ABC News ve Washington Post ortaklığında gerçekleştirilen kapsamlı bir anket, halkın büyük çoğunluğunun İran ile olası bir çatışmaya karşı olduğunu ve müttefiklerle ilişkilerin zedelenmesinden kaygı duyduğunu ortaya koydu. 24-28 Nisan tarihleri arasında 2 bin 560 kişinin katılımıyla düzenlenen çalışma, Beyaz Saray'ın dış politika öncelikleriyle toplumun beklentileri arasındaki derinleşen çatlağı rakamlarla kanıtladı.

SAVAŞ SEÇENEĞİ AMERİKALILARDAN VETO YEDİ

Amerikan toplumunun ezici bir çoğunluğu İran ile askeri bir çatışmadan kaçınılmasını istiyor. Ankete katılan Amerikalıların yüzde 61'i, ülkelerinin İran'a karşı askeri güç kullanmasını net bir şekilde "hata" olarak tanımlıyor. Hükümetin bu konudaki saldırı politikalarını "doğru bir karar" olarak değerlendirenlerin oranı ise yüzde 36 seviyesinde kalıyor.

İSRAİL'İN KARARLARDAKİ ROLÜ RAHATSIZLIK YARATTI

Araştırma, Başkan Donald Trump'ın dış politika kararları üzerindeki dış etkilere yönelik tepkileri de ölçtü. Katılımcıların yüzde 52'si, İsrail'in İran'a saldırı kararları üzerinde "çok fazla" etkisi olduğunu belirtiyor. Ulusal çıkarların dış müdahalelerle şekillenmesi, Amerikan halkı nezdinde eleştirel bir bakış açısıyla karşılanıyor.

HALK BARIŞ İÇİN ZARARA UĞRAMAYI KABUL EDİYOR

Amerikan vatandaşları, askeri seçenekler yerine diplomatik yolların zorlanmasını talep ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 48'i, "ABD için daha dezavantajlı şartlar içerse bile" hükümetin İran ile bir barış anlaşmasını kabul etmesi gerektiğini savunuyor. Ortaya çıkan bu veriler, halkın barış ortamının sağlanabilmesi adına stratejik tavizler verilmesine sıcak baktığını gösteriyor.

Trump yönetiminin tek taraflı ve müdahaleci yaklaşımı, Amerika'nın uluslararası arenadaki konumuyla ilgili endişeleri beraberinde getiriyor. Katılımcıların yüzde 56'sı, İran'a yönelik askeri hamlelerin ABD'nin geleneksel müttefikleriyle olan bağlarını zayıflattığını ifade ediyor. Amerikan halkı, hükümetin mevcut saldırgan stratejisini küresel bir yalnızlaşmaya davetiye çıkarmak olarak yorumluyor.