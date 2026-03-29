ABD Karıştı! Protestolar dört bir yanı sardı!

Gösterilerin temel eksenini; mevcut göçmenlik uygulamaları, İran'a yönelik hukuksuz saldırılar, İsrail siyonizmi ile eşgüdümlü politika izlenmesi ve yönetim tarzına yönelik eleştiriler oluşturdu.

New York’ta Central Park yakınlarında toplanan kitle, Manhattan üzerinden yürüyerek Times Meydanı’ndan geçti. Chicago’daki yürüyüşte ise katılımcılar, İran ile yaşanan gerilime ve göçmenlik politikalarına tepki göstererek, "monarşik" yönetim anlayışı olarak tanımladıkları sürece son verilmesi çağrısında bulundu.

ŞİDDETLİ GÜVENLİK MÜDAHALELERİ

Protestolar sadece ana kıta metropolleriyle sınırlı kalmadı; Alaska’nın Anchorage kentinden Miami ve Charlotte’a kadar geniş bir coğrafyaya yayıldı. Los Angeles’taki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin protestoculara şiddetli müdahale ettiği kaydedilirken, Alaska’daki yürüyüşte demokrasi, eşitlik ve sivil haklar vurgusu taşıyan pankartlar ön plana çıktı. National Mall’da toplanan binlerce kişi ise yönetimin anayasal sınırlar içinde kalması gerektiğini belirten sloganlar attı.

SİVİL HAREKETLİLİĞİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASI

Geçen yılın haziran ve ekim aylarında gerçekleştirilen eylemlerin devamı niteliğindeki bu protestolar, ülke genelindeki sivil muhalefetin kurumsallaşmış bir evresi olarak değerlendiriliyor.