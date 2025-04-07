ABD kasırga ve sele teslim: Can kaybı artıyor

ABD’nin güney ve orta batı eyaletleri, son yılların en yıkıcı doğa olaylarından biriyle karşı karşıya. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Alabama, Mississippi, Kentucky ve Tennessee'de etkili olan kasırgalar ve ardından gelen şiddetli yağışların, bu bölgelerde ciddi sel baskınlarına neden olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yaşanan felaketin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiğini duyurdu. Özellikle ani sel riskinin yüksek olduğu bölgelerde acil tahliye ve güvenlik önlemleri artırıldı.

KENTUCKY’DE YOLLAR KAPANDI, TAHLİYELER BAŞLADI

Kentucky eyaleti, kasırga ve sellerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Devrilen ağaçlar, taşan nehirler ve meydana gelen kaya kaymaları yüzünden yüzlerce yol ulaşıma kapandı. Eyaletin kuzeyindeki bir kasabada ise yaklaşık 2 bin kişiye tahliye emri verildi.

Doğal afetin etkisi hava ulaşımında da hissedildi. FlightAware.com verilerine göre, ABD genelinde 521 uçuş iptal edilirken, 6 bin 400’den fazla uçuş ertelendi. Havalimanlarında uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanırken, birçok yolcu mağdur oldu.

NWS: “SELLER CİDDİ SEVİYEYE ULAŞABİLİR”

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), afetin boyutlarının büyüyebileceği konusunda uyardı. Özellikle Mississippi Nehri çevresindeki bölgelerde sel baskınlarının "ciddi seviyelere" ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Afetten etkilenen eyaletlerde arama kurtarma ve yardım ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle ulaşımın durduğu noktalarda helikopter destekli tahliyeler gerçekleştiriliyor. Acil barınma merkezleri kurulurken, afetzedelere temel gıda ve hijyen desteği sağlanıyor.