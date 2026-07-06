ABD kavruluyor! Aşırı sıcaklar nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti

Ulusal düzeyde tedbirlerin artırıldığı ülkede, aşırı sıcaklara bağlı komplikasyonlar nedeniyle şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Meteoroloji uzmanları ve eyalet yetkilileri, özellikle risk grubundaki vatandaşların açık havaya çıkmaması yönünde peş peşe çağrılar yapıyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞTI: 40 MİLYON KİŞİ RİSK ALTINDA

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yayımlanan son meteorolojik rapora göre, ABD genelinde yaklaşık 40 milyon vatandaşı kapsayan geniş bir alanda "acil sıcak hava uyarısı" yapıldı.

Ülkenin özellikle doğu ve güney kesimlerinde termometrelerin 40,5 santigrat dereceyi bulduğu ve nem oranıyla birlikte hissedilen sıcaklığın çok daha boğucu seviyelere ulaştığı kaydedildi. Hayatını kaybeden 25 kişinin eyaletlere göre dağılımı ise durumun ciddiyetini ortaya koydu. Yetkililer, can kayıplarının 22'sinin New Jersey'de, 2'sinin Mississippi'de ve 1'inin ise Illinois'te yaşandığını teyit etti.

DEV ŞEHİRLERDE KIRMIZI ALARM DEVAM EDİYOR

Ulusal Hava Durumu Servisi, yüksek basınç sisteminin etkisiyle sıcak hava dalgasının ülkenin doğu eyaletlerinde bir süre daha etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Özellikle başkent Washington başta olmak üzere Philadelphia, Baltimore, Raleigh, Charleston ve Jacksonville gibi nüfusun yoğun olduğu kritik metropollerde sıcaklıkların 37,7 ila 40,5 santigrat derece bandında seyretmesi bekleniyor. Sağlık bakanlığı yetkilileri, bu şehirlerde yaşayan halka zorunlu olmadıkça yerel saatle 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmama, bol sıvı tüketme ve klimalı ortamları tercih etme hayati tavsiyelerinde bulunuyor.