Amerika Birleşik Devletleri, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kömür taşıyan yük gemisine el koydu. Gerekçe olarak, geminin uluslararası yaptırımları deldiği gösterildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine ait yük gemisine "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle el koyulduğunu açıkladı.



Bakanlık, kömür taşımak için kullanılan Wise Honest isimli kargo gemisine ABD kara sularına yaklaştığı sırada el koyulduğunu bildirdi.



Yapılan açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ait geminin bakım ve ekipman ihtiyacının da yanlışlıkla Amerikan bankaları üzerinden dolarla yapıldığı ifade edildi.



ABD'li yetkililer, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne ait geminin kömür transferine ilişkin uluslararası yaptırımları ihlal ettiğini vurguladı.



Aynı gemi geçen ay da 24 mürettebatıyla birlikte Endonezya'da alıkonulmuştu.





ulusal.com.tr