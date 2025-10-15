ABD, Kirk hakkında olumsuz yorum yapan yabancılara kapıyı kapattı! 6 kişinin vizesi iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay suikasta uğrayan sağcı aktivist Charlie Kirk hakkında sosyal medya platformlarında olumsuz ifadeler kullanan 6 yabancının vizelerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD’nin, Amerikalılara ölüm dileyen yabancıları barındırma yükümlülüğü yoktur. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio göçmen yasalarımızı uygulayarak sınırlarımızı, kültürümüzü ve halkımızı koruyacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, vizeleri iptal edilen kişilerin Güney Afrika, Arjantin, Meksika, Brezilya, Almanya ve Paraguay vatandaşları olduğunu duyurdu.

KİRK’E YÖNELİK SUÇLAMALAR PAYLAŞILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Charlie Kirk hakkında yaptığı paylaşımların örneklerini de kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Arjantin uyruklu bir kişi, Kirk’ü “ırkçılık yaymak, yabancı düşmanlığı yapmak, cinsiyetçi söylemlerde bulunmakla” suçladı. Bir başka kullanıcı ise Almanca olarak, “Faşistler öldüğünde demokratlar şikayet etmez” ifadelerini yazdı.

Bakanlık ayrıca, Kirk’ün suikastını kutlayan veya saldırıyı alaya alan diğer yabancıların kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KİRK’E ÖLÜMÜ SONRASINDA BAŞKANLIK MADALYASI VERİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Charlie Kirk’ü, ölümünün ardından ABD’nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası ile onurlandırmıştı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ödül, Kirk’ün 32. doğum günü olan 14 Ekim’de verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran saldırının faili, 22 yaşındaki Tyler Robinson, olaydan 33 saat sonra güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı.