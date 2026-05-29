ABD köşeye sıkıştı! İran'dan kararlılık mesajı ve füze resti

ABD'nin emperyalist politikalarına karşı direnişini sürdüren İran, Washington yönetiminin tekliflerine net bir yanıt verdi. İran'ın baş müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile yürütülen görüşmelere dair net mesajlar verdi.

ABD'nin masadaki oyalama taktiklerine karşı sert çıkan Kalibaf, "Biz tavizleri diyalog yoluyla değil, füzelerle elde ediyoruz. Müzakerelerde ise onların sadece durumu anlamalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GARANTİLERE VE SÖZLERE GÜVENMİYORUZ"

Washington'ın geçmişteki uluslararası anlaşmaları tek taraflı ihlal eden güvenilmez siciline atıfta bulunan Kalibaf, ABD'nin somut bir geri adım atmaması halinde hiçbir taviz verilmeyeceğini ilan etti.

Kalibaf, "Garantilere ve sözlere güvenmiyoruz, tek ölçütümüz eylemlerdir. Karşı taraf harekete geçene kadar hiçbir adım atmayacağız" diyerek İran'ın ABD'nin hamle yapmasını beklediğini ima etti. Batı'nın diplomasi adı altındaki baskı stratejilerini boşa çıkaran Kalibaf ayrıca "Herhangi bir anlaşmanın galibi, ertesi günkü savaşa daha iyi hazırlanmış olan taraftır" ifadelerine yer verdi.

ABD BASINININ ALGI OPERASYONU VE BEYAZ SARAY'IN İTİRAFI

Tahran'ın bu dik duruşu karşısında köşeye sıkışan ABD kanadı ise basın yoluyla algı yönetimine soyundu. ABD'li haber sitesi Axios, dün ABD ile İran heyetlerinin ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazının açılması ve İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başlatılmasına yönelik 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardığını öne sürmüştü. Söz konusu iddiada, ABD Başkanı Donald Trump’ın nihai onayını vermeden önce anlaşmayı değerlendirmek için arabuluculardan birkaç gün süre istediği ileri sürülmüştü.

Ancak Beyaz Saray'ın masada yaşadığı tıkanıklık ve uzlaşmaz tavrı, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in "birkaç noktanın" hala görüşüldüğünü ifade etmesiyle bir kez daha tescillendi.