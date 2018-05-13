Uluslararası hukuku hiçe sayan Amerika, Kudüs'e taşıdığı büyülelçilik binasının açılışını yarın yapacak. İsrail ise açılış için işgal ettiği topraklarda büyük bir kutlama töreni yapacak. Törene Amerika'dan üst düzey isimler katılacak. Direniş çağrısı yapan Filistinliler ise yarın Amerika ve İsrail'e meydan okumak için yarın sokaklarda olacak.

Kudüs... Dünya’nın en eski şehirlerinden biri...



Filistin halkının gözbebeği olan tarihi kent, emperyalist ABD'nin Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'in başkenti ilan edildi. Karara dünya çapından tepkiler geldi ama ne İsrail ne ABD kararından geri adım attı.



Emperyalistlerin "Ortadoğu" diyerek coğrafyadan soyutlaştırıp parçalamayı hedeflediği, Büyük Ortadoğu Projesi ifadesi ile masumlaştırmaya çalıştığı Büyük İsrail Devletinin toprakları olarak gördükleri bölgede tansiyon bir hayli yüksek. Gerilimi tırmandıran kararın yeni aşaması ise pazartesi günü itibariyle hayata geçirilecek.



İslam coğrafyasını parçalamaya çalışan ABD, İsrail'deki büyükelçiliğini düzenlenecek törenle resmen Kudüs'e taşıyacak. Böylece İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme çabaları yeni bir boyut kazanacak.



Hazırlıkları tamamlayan İsrail, Kudüs sokaklarına ABD bayrakları astı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katılacağı özel bir tören düzenlenecek



Filistinlilerin Nekbe yani Büyük Felaket olarak andıkları günde düzenlenecek törenle Kudüs'e taşınacak olan ABD Büyükelçiliğinin açılışında ABD Başkanı Trump, telekonferans yöntemiyle bir konuşma yapacak.



Açılıç törenine Trump’ın kızı Ivanka Trump, Damadı ve Danışmanı Jared Kushner, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bazı ABD Kongre Üyeleri ile Florida Valisi Rick Scott katılacak.



İsrail'de bayram havası yaşanırken şehrin asıl sahipleri Filistinlilerde hayal kırıklığı hakim. Kudüs caddeleri "Siyonist dostu Trump" ve "Trump Kudüs'ü muhteşem kılıyor" afişleri ile donatıldı. Filistinliler Büyükelçilik açılışını düzenleyeceği barışçıl gösterilerle protesto edecek.



Filistinliler Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yine sokaklarda olacak.



Onbinlerce Filistinli topraklarına dönebilmek için Gazze hatında eylemlerini sürdürürken, bazı İsrailli gruplar da provakasyonlara devam etti.



Müslümanlar ve Yahudiler için özel bir yeri olan Mescid-i Aksaya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlendi.



Baskını önlemeye çalışan Aksa muhafızlarına İsrail polisi müdahale etti.



Toprak Günü'nün 42'inci yıldönümünde başlayan büyük dönüş yürüyüşünde, bugüne kadar İsrail mermilerine hedef alan 50 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli'de yaralandı.





KUDÜS PROVOKASYONU

ABD, TEPKİLERE RAĞMEN KUDÜS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ YARIN AÇACAK



İSRAİL'DE SEVİNÇ HAKİM

TRUMP KIZI VE DAMADINI TÖREN İÇİN İSRAİL'E GÖNDERDİ



FİLİSTİNLİ HALKI DİRENİŞE DEVAM EDECEK