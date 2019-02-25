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ABD-Kuzey Kore Zirvesi Çarşamba başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta kritik bir zirve yapılacak. Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom “Bizce bunun (barış ilanı) yolu açık. Bunun ne şekilde olacağını bilmek mümkün değil, ama inanıyorum ki ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak bir deklarasyon konusunda anlaşabilirler” dedi

ABD-Kuzey Kore Zirvesi Çarşamba başlıyor

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılacak zirvede liderlerin Kore Savaşı'nın bitişini ilan etmesini beklediklerini bildirdi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, ABD ile Kuzey Kore'nin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılacak zirvede Kore Savaşı'nın bittiğini resmen ilan edebileceklerini belirtti.

Sözcü Kim, “Bizce bunun (barış ilanı) yolu açık. Bunun ne şekilde olacağını bilmek mümkün değil, ama inanıyorum ki ABD ve Kuzey Kore savaşı her düzeyde sonlandıracak bir deklarasyon konusunda anlaşabilirler” dedi.

Savaşın yerli tarafları olan Güney ve Kuzey Kore'nin, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim arasında, geçen yıl eylülde Kuzey'in başkenti Pyongyang'da yapılan zirvede iki ülke ordularının tüm düşmanca eylemlere son vereceklerine dair imzaladıkları anlaşmanın "de facto" barış ilanı anlamına geldiğine dikkati çeken Sözcü Kim, ABD ile Kuzey Kore'nin yapacağı benzeri bir deklarasyonun savaşın pratikte sonu anlamına geleceğinin altını çizdi.

Güney Kore ve ABD'nin daha önce Çin ile diplomatik ilişki kurarak zaten fiilen barış yapmış olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, “Bu durumda geriye yalnızca ABD ve Kuzey Kore kalıyor. Eğer ABD ve Kuzey savaşın sonunu ilan ederse, savaş pratik anlamda bitmiş sayılır. Bunu ilan etmenin çok sayıda yolu var ve biz savaşın sonunu ilan edecek her tür deklarasyonu olumlu karşılayacağımızı belirtiyoruz” ifadesini kullandı.

Önemli olanın Kuzey Kore'nin sorunsuz şekilde nükleer silahlardan arındırılmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Sözcü Kim, barış ilanının Kuzey Kore'ye sağlayacağı güvencenin sürecin hızlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Mevcut ateşkes anlaşmasının yerini alacak bir barış anlaşmasının ise ancak Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasının ardından gündeme gelebileceğini vurgulayan Sözcü Kim, "Barış anlaşması son derece karmaşık yapısal unsurların müzakere edilmesini gerektirecektir. Anlaşma çok taraflı bir güvenlik garantisinin varlığını gerektirdiğinden ancak çok taraflı bir müzakereyle ortaya konulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

İLK ZİRVE SİNGAPUR'DAYDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan zirvede ilk kez bir araya gelmişti. Liderler Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için adımları sürdürme konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Trump ile Kim 27-28 Şubat'ta, Vietnam'da ikinci kez düzenlenecek zirvede görüşecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #kuzey kore
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