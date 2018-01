ABD'de 4 yıldır nakil bekleyen diyaliz hastası Rob Leibowitz, her gün giydiği, üzerinde "0 pozitif böbreğe ihtiyacı var" yazılı tişörtü sayesinde uygun donörü buldu.

BBC'de yer alan habere göre, New Jersey'de yaşayan 60 yaşındaki 5 çocuk babası Leibowitz, 4 yıl önce böbrek hastalığının ilerlediğini öğrendi.

Doktorları Leibowitz'e, haftada 3 gün diyalize girmesi ve en kısa zamanda böbrek nakli olması gerektiğini söyledi. Leibowitz'in çocukları böbrek rahatsızlığı ve kan uyuşmazlığı nedeniyle babalarına böbrek bağışında bulanamadı.

Organ nakil merkezine başvuran Leibowitz, 4 yıl boyunca uygun böbreğin bulunmasını bekledi.

Aynı zamanda reklam müdürü olan Leibowitz, geçen yaz üzerinde "0 pozitif böbreğe ihtiyacı var" yazısı ve cep telefonu numarasının yer aldığı bir tişört bastırdı.

Leibowitz, her gün bu tişörtle kalabalık yerleri ziyaret ederek uygun böbreği aramaya başladı.

Bir çift, çocuklarıyla Disney World'e gezmeye gelen Leibowitz'in tişörtünün fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Kısa bir sürede 90 binden fazla paylaşım alan fotoğrafın ardından Leibowitz, 300'e yakın telefon aldı. Her donör adayını tek tek arayan Leibowitz, sonunda aradığı böbreği buldu.

Yapılan testlerin ardından Indiana eyaletinde yaşayan Richie Sully isimli kişinin uygun donör olduğuna karar verildi. New York'ta geçen hafta yapılan ameliyatla Leibowitz'e Sully'nin bir böbreği nakledildi.



"Böbreğinizden birini bağışlayarak hayat kurtarabilirsiniz"

Leibowitz, böbreğini bağışlayan Sully'e minnettar olduğunu söyleyerek, "İnsanlık yeni bir isme sahip oldu, 'Richie Sully'. Benim için 18 saatlik otobüs yolculuğu yaptı, birçok teste girdi ve 2 hafta boyunca burada, New York'ta kaldı. Ona nasıl teşekkür etsem az. Sully benim kahramanım." diye konuştu.



Sağlığına kavuştuğu ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebileceği için mutlu olduğunu dile getiren Leibowitz, "Eğer iki böbreğiniz varsa, onlardan birini bağışlayarak 100 yaşına kadar yaşayabilir ve bir hayatı kurtarabilirsiniz." dedi.