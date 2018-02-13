Adamın karısı, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'nin kuzeybatısındaki Burlington şehrinde yaşayan ve cinayete kurban gittiği düşünülen 84 yaşındaki bilim adamının cesedi aylar sonra evinde bulundu.



Connecticut Üniversitesinde görevli bilim adamı Dr. Pierluigi Bigazzi uzun süre işe gitmeyince çalışma arkadaşları polise başvurdu.



Bigazzi'nin yaşadığı eve giden polis yaşlı adamın cesediyle karşılaştı.



Yapılan otopsinin ardından Bigazzi'nin sert bir cisimle başına vurulması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Bigazzi'nin 70 yaşındaki eşi Linda Kosuda-Bigazzi'yi gözaltına aldı.



Linda Bigazzi'nin, kocasıyla aynı üniversitede Patoloji profesörü olarak görev yaptığı kaydedildi.



Cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Linda Bigazzi'nin tutuklanmasına karar verildi.