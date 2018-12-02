banner999
Putin ve Trump görüştü
Putin ve Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
Erdoğan ile Trump görüştü
O partiler hakkında suç duyurusu
O partiler hakkında suç duyurusu
Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem

ABD'li general ölü bulundu

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

ABD'li general ölü bulundu

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney'nin, Bahreyn’deki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Donanması Deniz Harekat Komutanı Amiral John Richardson, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünden sorumlu olan Koramiral Stearney'nin Bahreyn'deki evinde ölü bulunduğunu ifade etti.

Richardson, Amerikalı komutanın ölüm nedenine ilişkin bir yorum yapmadı.

Şu aşamada cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydeden Richardson soruşturmanın Bahreynli yetkili makamların da desteğiyle devam ettiğini bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.