Norveç'te konuşlandırılmış ABD Deniz Piyadelerine hitap eden Kolordu Komutanı General Robert Neller dikkat çeken ifadeler kullandı. Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya'ya odaklanacağını söyleyen Neller "Neden burada olduğunuzu unutmayın. Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor" dedi.

ABD Deniz Piyade Kolordusu Komutanı General Robert Neller, noel turu kapsamında Norveç'te konuşlandırılmış deniz piyadelerini ziyaret etti.



Burada askerlere hitap eden General Neller dikakt çeken ifadeler kullanıp askerlerini uyardı.



Bölgedeki Amerikan varlığının genişleyebileceği tahmininde bulunan Neller, askerlerine yerlerinin değişebileceğini söyledi.



Military.com'un haberine göre ABD'li general "Umarım yanılırım ama savaş yaklaşıyor. Buradaki varlığımız sayesinde sizler enformasyon ve politik mücadeleye katılıyorsunuz" dedi.



Yakın zamanda dikkatlerin Pasifik ve Rusya'ya odaklanacağını dile getiren Neller, askerlerine "Neden burada olduğunuzu unutmayın. Sizin nasıl onları gözlemlediğiniz gibi onlar da sizi gözlemliyor. Burada 300 deniz piyademiz var. Bu sayıyı bir gecede 3 bine çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.



Deniz Piyade Kolordusu Komutanı, Norveç'teki askeri birimin Rusya'ya karşı caydırıcı rolü olduğunu da ifade etti.



Rusya ile 167 kilometrelik sınırı olan Norveç hükümeti geçen yıl başında 330 ABD deniz piyadesinin 1 yıllığına ülkeye konuşlandırılmasına izin vermiş, bu süreyi daha iki katına çıkarmıştı.



ulusal.com.tr