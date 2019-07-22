ABD'li heyet Suriye için Ankara'da

Türk Ordusu'nun PKK/PYD'ye karşı yığınağını artırdığı bir dönemde Ankara-Washington hattında "Suriye" görüşmesi yapıldı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türk Dışişleri Bakanlığı'nda temaslarda bulundu. Jeffrey'in Türkiye'de olduğu saatlerde ise ABD'li askeri yetkililerin Suriye'de PKK/PYD'lilerle görüşmesi dikkat çekti.

Amerika'nın Türkiye'ye yönelik aldığı F-35 kararının ardından Ankara-Washington hattında ilk yüz yüze görüşme yapıldı.



ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türk Ordusu'nun Suriye sınırına yığınağını artırdığı bir dönemde Türkiye'ye geldi.



Jeffrey ve beraberindeki heyetin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. Amerikalılar Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet ile görüşme yaptı.



Görüşmede ana gündem başlığı terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerin geleceği oldu. İki ülke arasında Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli bölge" oluşturulmasına ilişkin görüşmeler uzun bir süredir devam ediyordu. Jeffrey'in bu ziyaretinde de "Güvenli bölgenin" derinliği, bölgenin kimler tarafından kontrol edileceği gibi konular bir kez daha ele alındı.



Jeffrey-Önal görüşmesinde, işlemeyen Menbiç mutabakatı konusu da gündeme geldi. Geçen yıl iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre PKK/PYD 90 gün içinde kentten çıkartılacaktı. Mutabakatın imzalanmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen kentte terör örgütünün hakimiyeti sürüyor.



İdlip'teki gelişmeler ile Suriye anayasasının yazımı konuları da masadaki başlıklar arasında yer aldı.



Jeffrey saat 14'te Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Görüşmeye dakikalar kala ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



ABD Özel Kuvvetler Komutanı Kenneth McKenzie ile PKK/PYD'nin sözde komutanlarından Şahin Cilo'nun fotoğrafı servis edildi. Amerikalı komutanların terör örgütü üyeleriyle görüşmesi Fırat'ın doğusunda yapıldı.



ulusal.com.tr