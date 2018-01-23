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ABD'li komutan Votel PKK-PYD'nin kontrolündeki Rakka'da

Amerika, Türkiye ile diplomasi trafiğini sürdürürken sahada da yeni planlar kurgulamaya çalışıyor. TSK, Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirirken Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rakka'ya gitti, SDG güçleri ile görüştü

ABD'li komutan Votel PKK-PYD'nin kontrolündeki Rakka'da

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin üzerine yürürken Amerika bölgede yeni kaos planlarının peşine düştü. 

Amerika Merkez Kuvvetleri CENTCOM Komutanı Joseph Votel,  terör örgütü IŞİD'ten sonra PKK/PYD'nin kontrolüne geçen Rakka'ya gitti.

Votel'ın yanında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Mark Green de vardı. 

Votel ve Green Rakka'da 7 saat kaldı, PKK/PYD'nin paravan örgütü SDG güçleri ile görüşüldü. 

Bölgeden gelen bilgilere göre Amerika'nın, Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatını engelleyememesi, terör örgütü içinde büyük endişe yarattı. Görüşmede terör örgütü, Amerikalılara bu endişelerini aktardı. 

Terör örgütü IŞİD'den alındaktan sonra ilk kez Rakka'ya giden Votel ve Green, görüşme sonrası Rakka'yı gezdi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #türkiye #tsk #afrin #pkk #pyd
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