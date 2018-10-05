Menbiç yol haritasında durum karışık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısında "istediğimiz yolu alamadı"k demişti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel ise "Münbiç yol haritasında olmamız gereken noktadayız" açıklaması yaptı.

Amerika Birleşik Devletlerinden "Birçoğu çekildi" açıklaması geldi ancak YPG'li teröristler hala orada...



Dahası teröristler, Menbiç etrafında hendek kazarak sözde savunma hatları kurmaya başladı. Terör örgütünün Amerikan askerlerinin himaseyindeki hendek hazırlıklarını Anadolu Ajansı görüntüleyip servis etti.



4 Haziran'da ABD ile mutabakata varılmış, Menbiç'in 90 gün içinde YPG'den temizlenmesi konusunda karar alınmıştı. Sayısıza toplantı ve görüşme yapılmasına rağmen Menbiç'te süreç tıkandı.



Teröristler de zaman boşluğundan faydalanıp Menbiç'in çevresine hendek kazdı. PKK'lıların oluşturduğu hat toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda.



Menbiç'i çevreleyen çukurlar hatlar nedeniyle ilçeye giriş çıkışlar belirli noktalardan yapılıyor. PKK'lıların kendi aralarında "Menbiç'in savunulması" konulu 4 toplantı da yaptığı öğrenildi.



Bölgede bunlar yaşanırken artık bir işlevi kalmayan "yol haritası"yla ilgili Amerika'dan açıklama geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, "Menbiç yol haritasında olmamız gereken noktadayız" dedi.



Gazeteciler Votel'e "Menbiç YPG'den ne zaman temizlenecek?" sorusunu da sordu. Votel, "Menbiç mutabakatına taahhüdümüz sürüyor" demekle yetindi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise NATO toplantısında Votel'in tersi açıklama yaparak "Sürecin gerisinde kaldık" demişti.



ulusal.com.tr



