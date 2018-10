ABD'li Müslümanlar, Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde düzenlenen sinagog saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin aileleri için yardım kampanyası başlattı.

Ülkenin önde gelen Müslüman derneklerinden ABD Müslüman Kuruluşları Konseyi (USCMO) ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



ABD Müslüman Kuruluşları Konseyinin açıklamasında, saldırı kınandı ve özellikle dini gruplara karşı güdülen nefret ve Pittsburgh'taki saldırıyı tetikleyen Yahudi karşıtlığının reddedildiği vurgulandı.



Konseyin açıklamasında, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Bu saldırıda yaralanan ve bu kötü haberden ötürü sarsılan Yahudi toplumunun, düşüncemiz ve dualarımızda olduğunu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"Komşularımıza kapılarımız her zaman açık"



Saldırıyı, "hain ve korkakça" olarak nitelendiren CAIR'in Pittsburgh Sorumlusu Safdar Khwaja ise, komşu oldukları ve birçok kez ziyaret ettikleri sinagoga yapılan saldırının, son derece rahatsız edici ve korkutucu olduğunu belirtti.



Khwaja, "Böyle bir terör eylemi hepimizi etkiler. Bu trajediyi yaşayan ve tam destek verdiğimiz komşularımıza kapılarımız her zaman açıktır." değerlendirmesinde bulundu.



Saldırının, Amerikan değerlerine ve insani ilkelere yapıldığını vurgulayan Khwaja, "Medeni değerleri toplumumuza geri kazandırmak için bir araya gelmemiz gerekmektedir. Yetkilileri de, bu terör eyleminden sorumlu herkesi adalet önüne çıkarmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.



25 bin dolarlık hedefe sadece 6 saatte ulaşıldı



Öte yandan, Amerikalı Müslümanlar, "Müslümanlar Pittsburgh Sinagogu Kurbanları için Birleşiyor" adlı bir yardım kampanyası başlatarak saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların aileleri için para toplamaya başladı.



Konulan 25 bin dolarlık hedefe sadece 6 saatte ulaşılan yardım kampanyasında, toplanan rakamın 75 bin doları geçtiği ve artmaya devam ettiği belirtildi.



Ayrıca kampanyanın duyurulduğu sitede, "Amerikalı Müslümanlar olarak saldırıda yaralanan veya hayatını kaybedenlerin aileleri için yardım eli uzatıyoruz. İnancımızın bize bildirdiği gibi kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve eylem yoluyla güçlü bir şefkat mesajı göndermek istiyoruz.” ifadesi yer aldı.



Yetkililer, 46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers tarafından Pittsburgh kentindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



Saldırının ardından New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırılmıştı.



Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, bireysel silahlanma ve silah yasası tartışmaları sık sık gündeme geliyor.