Rock and roll müziğinin öncülerinden Fats Domino, 89 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li şarkıcı ve piyanist Domino'nun ailesince yapılan açıklamada, "Domino, ailesinin yanında huzur için yaşamını yitirmiştir." ifadesi kullanıldı.



Fats Domino'nun, 50 yıllık müzik kariyerinde imza attığı eserleri 65 milyondan fazla satmıştı.



Rock and roll’un öncülerinden sayılan müzisyenin çalışmaları, Elvis Presley'in yanı sıra The Beatles grubunu etkilemişti.