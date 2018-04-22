İsrail dostu ABD'li Senatör Lindsey Graham ABD'nin Suriye'den çekilmesi durumunda PKK'nın da içinde bulunduğu SDG'yi koruyamayacaklarını söyledi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford 16 Nisan’da ABD Senatosu’na Suriye konusunda brifing verdi. Kamuoyuna kapalı gerçekleşen brifing sonrası, İsrail dostu Senatör Lindsey Graham basının sorularını yanıtladı. PKK paniği yaşayan senatörün açıklamaları şöyle:



"Gördüğüm kadarıyla Başkan en kısa sürede Suriye'den çekilecek. Bence Suriye'de alanı koruyan güvenilir bir kuvvet olmadan IŞİD yok edilemez.Bazı Amerikalılar alanı koruyacak kuvvetlerin parçası olmalı. En büyük endişem çekildiğimiz gün Arap ve Kürtler korunmasız kalacak. Ben diplomasinin yürümeyeceğini düşünüyorum. Esad Pratikte iç savaşı kazandı. İçinde bulunduğumuz durumda ısrar edersek, Suriye, İran, Rusya ve Esad'ın eline düşecek. Ki bu durum İrail için bir kabus. Duruma bağlı olarak en kısa sürede Suriye'den çekilinecek. Eğer çekilirseniz IŞİD ile mücadele etmek için bize katılan SDG'nin, özellikle de Kürtlerin güvenliğini nasıl garantileyebilirsiniz? Çünkü zaten Türkiye ve Kürtler arasında çatışmalar devam ediyor. Esad da elinde imkan olsa bu insanları yok eder. Esad eğer yapabilirse, bizimle işbirliği yapan SDG'yi alır ve onları yok eder. Bu yüzden eğer çekilirsek, bizim için orada bulunan kuvvetlerin korunmasız kalacağından endişe ediyorum. Çekilme koşullarından biri onları koruma altına almak olmalı. Bana öyle geliyorki Suriye'yi, Esad'a İran'a ve Rusya'ya vermek istiyoruz. Suriye'den çekilmek için yollar arıyoruz. Rusya ve İran hiç bir şekilde onlarla mücadele etmeyeceğimize, Suriye'de rakip olmayacağımıza ikna olmuş durumda. Esad'ın tüm ülkede hakimiyetini sağlaması an meselesi. Bu İsrail ve bizim için bir kabus.Şuanki oluşumda elimizde koz olduğunu düşünmek saçmalık. Rusya, İran ve Esad savaş meydanında kazanıyorken neden Cenevre'ye gitsin ki? Sadece diplomasiyle SDG'yi nasıl koruyabilirsiniz?"



Aydınlık